Ook deze zomer zal Vanaken niet vertrekken bij Club Brugge: "Logisch dat WK zal meespelen in beslissing"

De fans van Club Brugge moeten niet vrezen: ook deze zomer is de kans zo goed als onbestaande dat Hans Vanaken het Jan Breydelstadion zal verlaten. De middenvelder heeft andere prioriteiten.

Elke zomer wordt de naam van Hans Vanaken genoemd - vooral AFC Ajax passeerde meermaals de revue als mogelijke bestemming - bij een transfer, maar iedere keer opnieuw blijft de middenvelder bij Club Brugge.

“Ik zal er ook deze zomer over nadenken als er interesse is”, aldus Vanaken. “Maar nu is het extra belangrijk om naar een club te gaan waar ik ga spelen. Mijn vorm is heel belangrijk. Het lijkt me logisch dat het WK zal meespelen in de beslissing rond een transfer.”