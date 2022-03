Rusland wil met slinks manoeuvre ploegen internationaal laten voetballen

Alle Russische ploegen zijn door de UEFA op internationaal vlak op non-actief gezet na de inval in Oekraïne.

De nationale ploegen en clubs die aan internationale wedstrijden deelnamen mogen tot nader order niet meer deelnemen aan alle competities.

Volgens de Russische media zoekt Rusland toenadering met de Aziatische bond om van de Europese naar Aziatische competities over te stappen.

In het verleden stapte Australië al over van Oceanië naar Azië. Kazachstan vertrok dan weer in Azië om in Europa te spelen.