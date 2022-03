Is dit de oplossing? 'Real Madrid onderhandelt met Italiaanse topclub over verhuurde speler en dan... komt Eden Hazard ter sprake'

AC Milan wordt de laatste weken regelmatig in verband gebracht met enkele Rode Duivels. De Italiaanse topclub heeft ondertussen een nieuwe opportuniteit gevonden: Eden Hazard.

Aanvankelijk was AC Milan zelfs niet van plan om een poging te wagen om Eden Hazard naar de Modestad te halen. Bij onderhandelingen rond de definitieve transfer van Brahim Diaz - die momenteel al op huurbasis in San Siro speelt - kwam de Rode Duivel ter sprake. En blijkbaar is onze landgenoot wél haalbaar.

SPORT weet dat De Koninklijke open staat voor een uitleenbeurt van Hazard. De marktwaarde van de flankaanvaller is de voorbije maanden in vrije val gegaan. Via zo’n huur hoopt Real Madrid op termijn toch nog iets te verdienen - of beter gezegd: minder verlies te maken - aan Hazard. En Milan is dus kandidaat om daaraan mee te werken.