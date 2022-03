Robert Lewandowski knalt Polen naar het WK: "Moeilijkste strafschop van mijn leven"

Polen heeft zich dinsdagavond ten koste van Zweden verzekerd van een plaatsje op het WK in Qatar. Polen haalde het in eigen huis met 2-0.

Het hoeft niet te verbazen, maar het was Bayern-ster Robert Lewandowski die de ban brak voor Polen. Vroeg in de tweede helft zette Lewandowski ijzig kalm een strafschop om. Althans, zo leek het.

"Pff, dit was wellicht de moeilijkste strafschop van mijn leven", vertelde Lewa na afloop aan TVP Sport. "Ik besefte maar al te goed wat het belang was, de druk was immens. Ik probeerde me te focussen op de strafschop, maar eenvoudig was dat zeker niet."

"De euforie was erg groot toen ik de keeper de verkeerde hoek zag kiezen, want ik wist maar al te goed dat het een sleutelmoment was."