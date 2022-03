🎥 Schandalig! Senegal-fans maken Egyptische strafschopnemers het leven zuur met lasers

Senegal-speler Boulaye Dia wiste na enkele minuten spelen de 1-0 uit de heenwedstrijd uit in de heruitgave van de finale van de Africa Cup.

Net als die finale zouden ook gisteren strafschoppen moeten gaan beslissen over winst en verlies.

Uiteindelijk mocht Senegal juichen. Mané en co konden het hoofd koel houden en wonnen de serie met 3-1. Egypte miste liefst drie van zijn vier strafschoppen, zelfs Liverpool-ster Salah faalde. Al was er na afloop heel wat te doen rond de vele lasers die de strafschopnemers van Egypte uit hun concentratie haalden.

Op Twitter circuleert deze video waarop duidelijk te zien is hoe Salah gehinderd wordt door tientallen lasers.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu