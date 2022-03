Voormalig jeugdproduct van Racing Genk tekent een profcontract bij Roda JC

Vele Belgische beloften proberen hun carrière te lanceren over de grens. Vooral in de Nederlandse tweede klasse spelen een aantal jonge Belgen, zo kon Jamil Takidine Roda JC imponeren.

Takidine sloot in de voorbereiding op het huidige seizoen als testspeler aan bij de hoofdmacht van Roda JC en tekende niet veel later een amateurcontract. Voordien speelde hij zijn gehele jeugd bij Racing Genk waar hij het tot de belofte schopte.

Tot dusver kwam de rechtsback dit seizoen negen keer in actie voor Roda JC waarvan één basisplaats.

Jurgen Streppel, hoofdtrainer Roda JC: "Jamil heeft de afgelopen periode laten zien over wilskracht en doorzettingsvermogen te beschikken. Het is een harde werker en hij geeft iedere dag alles om beter te worden. Het is dan ook mooi dat we Jamil nu voor een langere periode aan de club kunnen verbinden."