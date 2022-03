Zlatan Ibrahimovic is niet van plan om te stoppen bij Zweden

Zweden werd uitgeschakeld door Polen en mag dus niet naar het WK in Qatar. Toch is Zlatan Ibrahimovic niet van plan om te stoppen als international.

Zlatan Ibrahimovic is ondertussen 40 jaar en zowel bij Zweden als bij AC Milan geen vaste waarde meer. Logisch dat de vraag kwam of de international stopt nu dat Zweden niet naar het WK in Qatar zal gaan. "Jullie hadden hetzelfde antwoord gekregen van mij als we ons wel hadden geplaatst voor het WK", vertelde hij de pers na de wedstrijd. "Zolang ik nog iets kan bijbrengen aan de ploeg, blijf ik graag de Zweedse kleuren verdedigen."

“Als Zlatan betrokken wil blijven en hij is helemaal gezond, want dat is nodig, dan heeft hij zeker nog een toegevoegde waarde”, reageerde Bondscoach Janne Andersson.

Ibrahimovic kwam tot nu toe 121 keer uit voor Zweden. Daarin slaagde hij erin om 62 keer tot scoren te komen.