🎥 WK-ambassadeur Ronald de Boer: "6500 doden bij bouw WK-stadions? Totale onzin"

Vorig jaar kwam het toonaangevende The Guardian met verontrustende cijfers naar buiten. Zo zouden 6.500 arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar.

In Jinek, een praatprogramma op de RTL, kwam ex-international Ronald de Boer (51) terug op deze cijfers. De Boer is een van de ambassadeurs van het WK in Qatar en gaf aan dat de cijfers hoegenaamd niet kloppen. "Dat is echt totale onzin. Ze hebben alle mensen in de voorbije tien jaar op één hoop gegooid. Hoe triest ook, er gaan nu eenmaal mensen dood. 'Ze' geven je het gevoel dat de mensen van de stadions gevallen zijn door de hitte."

Toen de presentator De Boer vroeg naar wat dan wel de correcte cijfers waren, moest de ambassadeur het antwoord schuldig blijven. "Dat is het ene woord tegen het andere, daar wil ik niet verder op ingaan."

"Wat ik kan zeggen, is dat iedereen het heeft over die grote aantallen, maar dat is helemaal uit zijn verband gerukt", besluit De Boer, die in de herfst van zijn spelerscarrière nog vier seizoenen oliedollars ging cashen in Qatar.