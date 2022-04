Teleurstelling bij Storm na niet-selectie voor Rode Duivels: "Nu zal het moeilijk zijn om er ooit nog bij te geraken"

Nikola Storm heeft de beste statistieken van alle Belgische wingers, maar verder dan een preselectie voor de Rode Duivels is hij niet geraakt. "Een hele teleurstelling", zo reageert hij nu.

Storm had wel gehoopt er eens bij te zijn om zich te tonen, want nu lijkt zijn kans verkeken. “In de preselectie zitten, was al een eer. Maar uiteraard wilde ik er ook effectief bij zijn", klinkt het bij HLN. "Als ik de komende weken nog een paar keer scoor en nog enkele assists geef, dan heb ik er een uitzonderlijk seizoen opzitten. Dit was voor mij dé kans om een selectie bij de Rode Duivels af te dwingen. Dat is dan toch niet gelukt. Ik ben realistisch: het zal moeilijk zijn om er ooit nog bij te geraken, zeker omdat de grote vedetten er vanaf de volgende keer weer bij zijn.”

Maar hij heeft de knop al omgedraaid. "Van vrijdag tot en met maandag hadden we vrij en heb ik kunnen genieten met het gezin. We zijn een weekendje naar Nieuwvliet aan de Nederlandse kust gegaan met de familie. Even de batterijen opladen. Dat is óók belangrijk."