Hein Vanhaezebrouck in de wolken met contractverlenging Depoitre: "Er waren veel vragen over zijn fitheid"

Laurent Depoitre tekende onlangs een contractverlenging van twee jaar bij Gent. Daar is Hein Vanhaezebrouck absoluut tevreden mee. Volgens de coach van AA Gent is 'Lolo' een ideaal profiel voor elke ploeg.

De intussen 33-jarige Laurent Depoitre ondertekende recent een nieuw tweejarig contract bij Gent en daar is Hein tevreden mee. "Er waren veel vragen over de fitheid van Laurent Depoitre na de vorige seizoenen. Dat is ook de reden waarom we zoveel problemen hebben gekend bij het zoeken naar een vervanger. Maar hij heeft dit seizoen bevestigt dat hij een heel jaar op niveau kan spelen zonder al te veel blessures. Dus dat is denk ik ook de geruststelling geweest om toch met hem verder te gaan en te verlengen", vertelde Hein Vanhaezebrouck tijdens zijn wekelijkse persbabbel.

Hein merkt dat de honger er is bij de spits. "Dat was denk ik voor hem de challenge om te laten zien dat hij er nog altijd is. Hij speelt altijd in functie van het team en werkt hard. Het is een ideaal profiel, niet alleen voor de trainer, maar ook voor de spelers", besluit Hein.