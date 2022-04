Felice Mazzu ziet sterk Union in tweede helft: "Eerste helft gebrek aan intensiteit en nederigheid"

Union won zondagmiddag alweer buitenshuis, dit keer op bezoek bij Standard (1-3). Dankzij de zege vergroot Union de kloof op Club Brugge tot vijf punten, waardoor Felice Mazzu en co. zich kronen als kampioen van de reguliere competitie.

"Eigenlijk moeten we deze wedstrijden in twee delen opsplitsen. In de eerste helft vond ik dat we te veel afval in ons spel hadden en dat er een gebrek aan intensiteit was. We maakten het onszelf te moeilijk en we waren niet nederig genoeg. We hebben een en ander besproken tijdens de rust. Op basis van wat we in de tweede helft getoond hebben, valt er niet veel af te dingen van deze zege", analyseerde Felice Mazzu na afloop. Ik moet mijn jongens een pluim geven voor wat ze in de tweede helft getoond hebben. Want los van de situatie waarin Standard zich bevindt, eenvoudig voetballen is het hier zeker niet."

Het was Teddy Teuma die Union al vroeg in de wedstrijd op voorsprong zette. De aanvoerder van de koploper moest noodgedwongen naar de kant na een tik op de knie. "Hij is ons creatieve speler op het middenveld. Teddy levert assists af en kan een doelpunt maken. Na zijn wissel waren we tien minuten het noorden kwijt. Dat zijn toch zaken waarvan we moeten leren. Het gebeurt nu eenmaal in voetbal dat je een belangrijke speler moet missen", besluit Felice Mazzu.