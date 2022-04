Kompany zal blij zijn met inspanning Zirkzee: "Ik sprintte de longen uit mijn lijf bij die goal"

Doelpunt nummer 14 van Joshua Zirkzee was weer een beauty. En eentje waar zijn coach blij mee zal zijn, want de inspanning die eraan vooraf ging, mocht ook gezien worden.

Zirkzee werd achteraf uitgeroepen tot 'Man van de Match'. Niet enkel voor zijn doelpunt, maar ook voor zijn beresterke eerste helft. "Ja? Da's wel een verrassing. In de eerste helft waren we inderdaad heel sterk aan de bal, maar de omschakeling kon beter. Dat hebben we tijdens de rust ook besproken. De tweede helft vond ik ons zwak beginnen, maar dan viel die goal op het perfecte moment."

Een counter uit het boekje, met ook een hoofdrol voor Kouamé. "Die bal kwam lekker op het juiste moment. Maar ik plaats hem ook goed binnen, niet? En er ging een goeie sprint aan vooraf. Dat was op volle snelheid en best wel wat afstand. Ik heb de longen uit mijn lijf gesprint", lachte hij.

De spelers wisten uiteraard al voor de aftrap dat AA Gent punten had verspeeld. "Dat speelt toch in je achterhoofd, maar ik wou er niet te veel mee bezig zijn. Ik wou gewoon spelen en plezier maken, dat is het belangrijkste. En dat heb ik vandaag wel laten zien, denk ik", sloot hij af met een knipoog.