Westerlo kampioen! RWDM zwaar onderuit in Deinze, kloof met de Kemphanen onoverbrugbaar

Westerlo ging zaterdag verrassend onderuit bij Lommel. De champagneflessen mochten in de koelkast blijven staan, maar een dag later is het wel raak voor de Kemphanen. Dichtste achtervolger RWDM ging onderuit bij Deinze, waardoor de Kemphanen niet meer in te halen zijn. Westerlo keert terug naar 1A.

In een vermakelijke eerste helft trokken beide ploegen meteen alle registers open. El Ouadhi en Rommens waren erg dicht bij een vroege openingstreffer voor RWDM, maar na 25 minuten was het Deinze dat verrassend op voorspong kwam. Vorogovskiy deponeerde het leer ongelukkig in eigen doel.

Dansoko was tot twee keer toe dicht bij de 2-0, maar Defourny en de paal stonden pal. Op het uur verdubbelde Dansoko dan toch de score: 2-0. Een handvol minuten later besliste Challouk de partij met een fenomenale pegel in de bovenhoek.

3️⃣-0️⃣ | Youssef Challouk velt het verdict voor RWD Molenbeek! 🤯 #DEIRWD pic.twitter.com/4FsTRv9Z22 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2022

Westerlo volgend seizoen in Jupiler Pro League

Door de nederlaag van RWDM is Westerlo zeker van de titel in 1B. Na vijf seizoenen in het vagevuur keert Westerlo volgend seizoen terug in de Jupiler Pro League. En of dat gevierd zal worden in de doorgaans zo stille Kempen.