Jürgen Klopp ziet het Benfica van Jan Vertonghen als een taaie tegenstander

Nadat Liverpool al de League Cup won maken ze nog steeds kans op drie andere prijzen. Dinsdag wacht Benfica en Jürgen Klopp blikte alvast vooruit naar deze belangrijke wedstrijd.

"Benfica staat in de competitie op een plek waar ze niet willen staan, maar het is een taaie tegenstander. Ze hebben veel kwaliteit en ervaring in de ploeg. Het wordt een interessante uitdaging voor ons", zei Jürgen Klopp over de ploeg van Jan Vertonghen.

Hij kreeg ook de vraag of winteraankoop Luis Díaz informatie heeft doorgespeeld over de komende tegenstander. De Colombiaanse aanvaller kwam in januari over van FC Porto. "Hij probeerde het, maar we begrepen er geen woord van", lachte Klopp over de Spaanstaling Díaz. 'Gelukkig hebben we met Vitor Matos, Pepijn Lijnders en Diogo Jota al drie specialisten van het Portugese voetbal. We hebben verder dus geen inside informatie nodig."