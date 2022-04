"Voetbalbond denkt enkel aan tv-contracten, met de fans wordt totaal geen rekening gehouden"

Antwerp is zeker van een plek bij de laatste vier, voor Cercle zit het seizoen erop. Daarom besloot de bond om Antwerp-Cercle te verplaatsen van zondag naar zaterdag 9 april. Maar dat valt niet in goede aarde bij de Supportersfederatie Antwerp. "Er wordt totaal geen rekening gehouden met de fans."

Normaal gesproken worden alle wedstrijden op de laatste speeldag in de Jupiler Pro League op hetzelfde moment gespeeld, om te vermijden dat er in deze cruciale fase van de competitie beïnvloeding zou zijn van de ene match op de andere. Aangezien Antwerp-Cercle voor beide ploegen niet meer van tel is, besliste de Pro League om de wedstrijd een dag naar voren te schuiven.

Danny Bartholomeeusen, voorzitter van de Federatie Antwerp Supporters, reageert teleurgesteld. "Het is jammer dat er weer niet aan de supporters wordt gedacht. Er zullen heel wat Antwerp-fans zijn die hun plannen niet zomaar kunnen verzetten, en zaterdag dus niet in het stadion aanwezig kunnen zijn."

Geen verrassing

Al komt het nieuws niet als een verrassing voor Bartholomeeusen. "Zo gaat het er al jaren aan toe bij de bond. Eerst hun tv-rechten, dan de fans. Wij komen altijd op de tweede plaats. Maar ja, gelukkig dat de wedstrijd 's avonds wordt gespeeld, zo zullen er hopelijk toch nog veel fans aanwezig kunnen zijn."

Ook op Twitter reageerden enkele Antwerp-supporters furieus op de verplaatsing van de wedstrijd:

Op tafel kloppen mannekes, dit soort fratsen van @ProLeagueBE naast een erg zwak covidbeleid doet serieuze twijfels ontstaan of een abo verlengen wel nog de moeite loont #mijlenvervandefans — PloegVantStad (@DePloegVantStad) April 4, 2022