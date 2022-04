Lierse-voorzitter Van Thillo schrijft open brief na incidenten afgelopen vrijdag: "Onbegrijpelijk, triest en beschamend"

In een open brief van Lierse-voorzitter Luc Van Thillo uit hij zijn ongenoegen over de enkelingen die afgelopen vrijdag bommetjes afstaken en vuurpijlen gooiden tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

Op de website van Lierse is te lezen hoe de voorzitter elke vorm van hooliganisme afkeurt. "Dit is geen sfeer maken, dit zijn zelfs geen loutere hooliganstreken… neen, dit is crimineel en dom. Naar kinderen en ouders zo’n bom gooien heeft niks te maken met voetbal, voetbalsfeer of hooliganisme. Laf is het!" "Bij deze wil ik nogmaals onze verontschuldigingen aanbieden aan de schitterende supporters van Beveren, en wil ik ook aan iedereen die hinder ondervindt veel beterschap toewensen, na het gedrag van enkele criminelen die de naam supporter onwaardig zijn." Aldus Van Thillo Open brief van onze voorzitter Luc Van Thillo, n.a.v. van de incidenten van afgelopen vrijdag. Lees via https://t.co/OcGC7te3gR pic.twitter.com/l88UIxAlHH — Lierse K. (@Lierse_K) April 5, 2022