Liverpool lijkt nu al een maat te sterk voor Benfica in de kwartfinale van de CL

Liverpool trekt dinsdagavond naar Benfica voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.De Reds versloegen Inter Milan met een 2-1 eindstand in twee wedstrijden. Benfica boekte opgeteld een verrassende 3-2 zege tegen Ajax om hier in de kwartfinale te staan.

Liverpool in topvorm

Liverpool won hun vier meest recente wedstrijden allemaal mét een clean sheet. Daarbovenop kregen ze in hun laatste tien wedstrijden slechts drie doelpunten in totaal tegen. Het mag duidelijk zijn dat Liverpool in topvorm is én kan beschikken over een ijzersterke verdediging.

Benfica vindt in haar eigen Liga NOS ook makkelijk de weg naar doel, maar het kon in de groepsfase van de Champions League in drie wedstrijden niet scoren.

Met onder meer Ajax, Dinamo Kiev en het Barcelona van enkele maanden geleden, had Benfica trouwens een relatief ‘makkelijk’ parcours. Enkel Bayern München staat op Europees vlak min of meer op hetzelfde niveau als Liverpool. Van de Duitse recordploeg verloor Benfica met 0-4 en 5-2.

Benfica mag zeker en vast niet onderschat worden, maar Liverpool zal hoogstwaarschijnlijk toch een paar maten te sterk zijn.

Mo Salah

Jürgen Klopp heeft een uitstekende aanvalslinie ter beschikking, maar ééntje steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Mo Salah zit momenteel in een ongelofelijk goede vorm. Dat bewijzen onder meer zijn acht goals in deze Champions League-campagne.

Zes van die acht doelpunten scoorde de Egyptische goalgetter overigens buitenshuis. Benfica is dus gewaarschuwd.

Enkele bettips

Liverpool wint met Asian Handicap van -1.5 (notering van 2.00)

Salah scoort (notering van 1.95)

Beide teams scoren (notering van 1.86)