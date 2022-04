Voormalig Chelseacoach ziet Blues opnieuw succes boeken op één voorwaarde: "Lukaku moet in de spiegel kijken"

Voormalig Chelsea-trainer Glenn Hoddle (1993-1996) stoort zich aan het gedrag van Romelu Lukaku bij Chelsea.

Met een reeks van zeer matige prestaties en invalbeurten (5 doelpunten in 20 wedstrijden in de Premier League), heeft Romelu Lukaku zijn krediet verloren bij veel personen in het Verenigd Koninkrijk. Ook bij Glenn Hoddle.

"Als Chelsea de Champions League en de FA Cup wil winnen + in de top 4 wil eindigen, zal Lukaku zijn mannetje moeten staan. Een invaller van zijn kaliber moet het spel kunnen beïnvloeden maar momenteel heeft hij geen invloed als hij speelt. Hij zou in de spiegel moeten staan en tegen zichzelf moeten zeggen <<Oke ik pas niet in het team omdat Havertz goed speelt, maar elke seconde dat ik speel zal ik een bedreging zijn>>", klinkt het bij de Engelsman.

"Als hij dat niet doet, zal Tuchel hem niet opstellen", vervolgde Hoddle. "Tegen Real in de Champions League kan hij op enkele minuten het verschil maken. Dat zal de enige manier zijn voor hem om opnieuw kans te maken op een basisplaats. En als hij denkt aan een transfer komende zomer, zal hij toch eens in de spiegel moeten staan en nadenken of hij wel het beste uit zichzelf haalt", is het strenge besluit.