Einde van een tijdperk: 'Geen Panini-stickers meer vanaf EK2024'

Je kon er de voorbije decennia gif op innemen. Voor elk groot voetbaltoernooi bracht Panini een stickeralbum uit met alle spelers en teams die op het EK of WK actief zouden zijn. De voetbalplaatjes waren extreem populair, bij kinderen en volwassenen.

Het einde van het tijdperk is nu in zicht. BILD laat immers weten de Italiaanse gigant géén stickerboek zal uitbrengen voor het EK van 2024 in Duitsland.

Panini werd afgetroefd door het Amerikaanse Topps, dat meer geld veil had om de rechten van het EK 2024 binnen te halen.