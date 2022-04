Het misschien wel meest legendarische shirt wordt geveild

Het truitje dat de overleden Diego Maradona droeg tijdens de kwartfinale van het WK van 1986 wordt geveild. Maradona maakte wellicht zijn bekendste doelpunt in dat shirt tegen Engeland.

Maradona ruilde in de halve finale na affluiten zijn shirt met Steve Hodge. Tot op heden werd het shirt tentoongesteld in het National Football Museum in Manchester, maar daar komt nu dus een einde aan.

Tussen 20 april en 4 mei kan er online geboden worden op het iconische shirt. Volgens kenners zou het maar liefst tussen de 5 en 7 miljoen euro kunnen opbrengen