Courtois blijft koel onder kritiek Chelsea-fans: "Eerst trakteren ze je op boegeroep en dan willen ze met jou op de foto"

Thibaut Courtois houdt ook in lastige omstandigheden het hoofd koel. De Chelsea-fans namen hem op de korrel telkens hij aan de bal kwam, maar de Rode Duivel en zijn ploeg wonnen wel met 1-3.

"Chelsea is een goede ploeg. Het is voor andere ploegen moeilijk om hier te komen spelen, maar dit is een mooie overwinning voor ons", reageerde Courtois na de Champions League-ontmoeting. Voor hem was het een weerzien met zijn ex-club. "Het was speciaal. Vorig seizoen waren er geen fans, maar met de aanwezigheid van de supporters was het nu wel anders."

Vooral voor de doelman zelf. "Je kon ze horen schelden. Dat maakt mij niet uit. Eerst trakteren je ze op boegeroep en daarna willen ze met jou op straat op de foto gaan. Ik heb vier speciale jaren gehad bij Chelsea, ik heb er twee titels en twee bekers gewonnen. Ik besloot om te vertrekken vanwege twee redenen. De eerste was vanwege mijn kinderen en de tweede is dat ik van jongsaf van Real Madrid hou."

Lof voor Benzema

Spijt van die beslissing heeft Courtois zeker niet. "Ik heb mijn gezin elke dag rondom mij, dat is het mooiste dat je kan hebben." Ten slotte had hij uiteraard ook nog mooie woorden over voor Karim Benzema. "Hij is geweldig. Ik zei al dat we hem nodig hebben om ver te geraken en hij maakt nu een hattrick. Hij speelt op een ongelooflijk niveau. Hij is misschien de beste aanvaller ter wereld en dat heeft hij opnieuw getoond."