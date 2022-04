Enorme lofzang voor Karim Benzema na nieuwe hattrick: "Koning van Europa, beste nummer 9 ter wereld"

Karim Benzema gaat van hattrick naar hattrick in de Champions League. De lofzang die hem te beurt valt na zijn glansprestatie op het veld van Chelsea, is meer dan terecht.

De kranten en analisten houden zich dan ook niet in. "De koning van Europa", is de kop op de cover van AS. "Benzema toonde aan heel Europa nog eens dat hij de beste spits ter wereld is", staat in Marca te lezen. Ook in zijn thuisland wordt Benzema uiteraard bewierookt. "Een gouden hattrick", zo noemen ze het bij L'Équipe.

Uit de schaduw van Ronaldo

Ook vanuit Engeland komen mooie woorden zijn kant op. "Hij is de talisman van Real", zegt Rio Ferdinand bij BT Sport. "Toen Ronaldo bij Real zat had Benzema de nederigheid om vanuit de achtergrond toe te kijken, maar nu is hij uit de schaduw getreden. Benzema is 34 en hij is de beste nummer 9 ter wereld. Doelpunten, assists, opbouw: hij is van een ander niveau."

"Elke keer hij op het veld stapt, lijkt het alsof hij gaat scoren", merkt Steve McManaman op bij BBC. "Hij beweegt enorm slim." Ook Karen Carney gaat daarmee akkoord. "Het was op sommige momenten adembenemend om hem zo te zien spelen."