Moet Belhocine zich zorgen maken na 6 op 39? Voorzitter Verhelst: "Het is de coach die bepaalt"

KV Kortrijk speelde een heel sterke eerste ronde en een heel slechte tweede. Dat frustreert voorzitter Ronny Verhelst, die na het seizoen een round up gaat maken over wat er allemaal is misgelopen.

Ze kunnen er niet echt hun vinger op leggen voorlopig over wat er is misgelopen. 6 op 39 is wel heel pover. "Bestuurders zetten de ploeg niet, maar moeten ervoor zorgen dat alles aanwezig is opdat de ploeg zo goed mogelijk zou draaien. Maar daarna heb je er geen impact meer op. Zeer frustrerend. Het is de coach die de trainingen bepaalt, die de ploeg opstelt, die de tactiek bepaalt", zegt Verhelst in KVW.

“In december, toen we in de top 8 stonden, zeiden bestuurders van andere clubs tegen mij: KVK is een ploeg voor de top 8. Punt. In januari lieten we maar één basisspeler vertrekken, Gilles De Waele, maar haalden we een hele reeks versterkingen binnen (Reynolds, Mehssatou, De Bruyne, Henen, Benchaib en Watanabe, red.) Die ploeg moest dus nog versterkt zijn.”

Moet Karim Belhocine zich dan zorgen gaan maken? "Ingrijpen op de positie van de coach is een klassieker, hé. Alleen is het de vraag of het aan de trainer ligt. Ook dat zal meegenomen worden in de evaluatie na de match tegen Anderlecht waarin we op zoek gaan naar wat beter kan en moet, wat de problemen zijn sinds januari. Maar die bespreking zal niet specifiek over Karim gaan.”