Analist ziet Club Brugge snel voorbij Union gaan in play-offs: "Maar ik hoop het niet"

De play-offs komen eraan en het belooft een strijd te worden tussen Union en Club Brugge voor de landstitel. Analist Nordin Jbari vindt dat de Brusselaars het verdienen, maar vreest dat ze het niet gaan halen.

“Na de puntendeling zou dat dus maar twee punten meer zijn: dat is niets in de play-offs”, zegt Nordin Jbari in KVW. “Er zal meteen jacht gemaakt worden op Union. Zulke wedstrijden zijn van een hogere intensiteit en voor Union wordt dat een nieuwe ervaring.”

En dus ziet hij Union het nog uit handen geven. “Ik denk dat Brugge het zal halen. Maar ik hoop dat ik mij vergis, want Union verdient het om kampioen te worden. Wat het als promovendus presteerde, is straf en dat heeft niets met geluk maar alles met kwaliteit te maken: het domineerde en speelde weinig slechte wedstrijden.”

Intussen heeft Club zich wel hersteld. “Schreuder vond evenwicht. Constante hoge pressing is een positieve filosofie, maar als je verdedigers het niet aankunnen, ben je kwetsbaar. Dat is in het begin gebleken. Eigenlijk kan alleen Clinton Mata op die manier voetballen. De meerwaarde van Brugge zit in hun sterke flankspelers en op het middenveld in de figuur van Hans Vanaken, die het spel kan maken, een assist kan geven en ook kan scoren.”