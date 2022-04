Verrassing van formaat in de maak? Guardiola straks bondscoach van 'de Goddelijke Kanaries'?

Pep Guardiola staat helemaal bovenaan het lijstje om na zijn lopend contract bij Manchester City bondscoach van Brazilië te worden, schrijft Marca. Daar staat Tite nog aan het roer, maar dat is nog maar tot en met het WK in Qatar.

Guardiola heeft al gezegd dat hij na zijn periode bij Manchester City (zijn contract loopt af in 2023) wat rust nodig zal hebben. "Maar nadien wil ik wel een nationale ploeg onder mijn hoede nemen op een EK of WK", liet hij nog weten. Er is dus een grote kans dat het Brazilië zal worden en geen EK, maar een Copa America.

De Braziliaanse voetbalbond wil een zware inspanning doen om de Spanjaard binnen te halen. Ze willen hem een jaarloon van 12 miljoen geven, al is dat bij City momenteel nog een stuk meer.