🎥 Herbekijk: Payet scoort wereldgoal in Conference League tegen PAOK

34 jaar oud is hij intussen, Dimitri Payet, maar versleten is hij nog niet. Dat liet hij gisteren nog eens zien door een wereldgoal te maken in de Conference League.

Dimitri Payet heeft zich gisteren nog eens laten opmerken. De aanvallende middenvelder van Marseille wist gisteren het Stade Vélodrome helemaal gek te maken. In de confrontatie tegen PAOK in de Conference League wist Payet een absolute wereldgoal te maken. Een van de gekste goals van het seizoen, ongetwijfeld. Dit seizoen speelde de 34-jarige voormalige Franse international 37 wedstrijden met Marseille. In totaal was hij goed voor 12 doelpunten en 11 assists. Dat zijn zeer knappe cijfers!

William Saliba, teamgenoot van Payet bij Marseille, was ook zwaar onder de indruk van het doelpunt. "Het was zeker een schitterend doelpunt. We zijn allemaal geschrokken. Het is lang geleden dat hij zo'n doelpunt maakte", vertelde Saliba na de wedstrijd. "Dit zal hem goed doen en het zal hem vertrouwen geven. We zijn allemaal blij voor hem", besloot Saliba.