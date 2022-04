🎥 Prachtig eerbetoon voor Franck Berrier

Vorige zomer kwam Franck Berrier veel te jong te overlijden op de padelclub waar hij speelde. Nu hebben ze een prachtig eerbetoon voor hem ingehuldigd.

Vorige zomer was heel de voetbalwereld in schok. De amper 37-jarige Franck Berrier overleed aan een hartstilstand. Dit tijdens een tornooi op de padelclub waar hij lid was. Verscheidene reanimatie pogingen mochten niet baten en de voormalige sierlijke vleugelspeler overleed jammer genoeg.

De padelclub waar hij lid van was heeft nu een indoor padel hal ingehuldigd die zijn naam zal dragen. KV Oostende deelde de beelden van de officiële inhuldiging die vrijdag plaatsvond.