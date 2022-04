Beloften Genk vloeren beloften Anderlecht in topper

Met drie wedstrijden meer gespeeld telde Anderlecht evenveel punten als Genk in de beloftencompetitie. Daar maakten de Genkies gisteren een einde aan door te gaan winnen in het Lotto Park.

In de heenmatch op Genk speelden de twee beste beloftenploegen van het land gelijk tegen elkaar en ook gisteren ging het gelijk op. Na amper 17 minuten spelen klopte Bouchouari doelman Leysen een eerste keer. Anderlecht zag zijn voorsprong enkele minuten later uitgewist worden dankzij een knap doelpunt van Németh. Na een half uur klopte de talentvolle aanvaller van paars-wit, Stassin, Leysen voor een tweede keer. Genk ging dus rusten met een achterstand.

Abid wist na amper vijf minuten in de tweede helft wederom gelijk te maken, maar op het uur wist Stassin voor een tweede keer te scoren. Genk moest opnieuw achtervolgen, maar niet voor lang. El Khannous maakte twee minuten later al de 3-3. In minuut 70 wist Cutillas-Carpe de Genkse beloften een eerste keer op voorsprong te trappen in de wedstrijd en die voorsprong gaven ze niet meer weg. 1B was al binnen voor beide teams en nu lijkt het er wel heel sterk op dat Genk de titel zal pakken in de beloftencompetitie.