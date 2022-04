Brian Priske is onder de indruk van Cercle Brugge: "Ronduit indrukwekkend wat ze elke week laten zien op fysiek vlak"

Brian Priske was vorige week een tevreden man na de winst tegen OH Leuven en de kwalificatie voor de Champions Play-Off. Zaterdag wacht Cercle Brugge, een ploeg waarvan de trainer van Antwerp onder de indruk is van.

Vorige week kon Antwerp zich plaatsen voor de Champions Play-Off dankzij een zuinige winst tegen OH Leuven. Mooi was het niet altijd bij Antwerp, maar wel efficiënt. “Ons harde werk van de voorbije negen maanden werd beloond. Ik ben fier op mijn staf en spelers. Vooral dat iedereen kalm is kunnen blijven in de soms toch wel woelige periodes", vertelde Brian Priske aan Gazet van Antwerpen.

Vorige week zondag hoorden de fans pas dat de wedstrijd op zaterdagavond zou doorgaan in plaats van zondagmiddag. Priske hoopt ondanks de wijziging in de kalender op een kolkend Bosuilstadion. Dit tegen een ploeg waarvan hij onder de indruk is. "Ik hoop zaterdag op een gevulde Bosuil, een mooie sfeer en een verdiend applaus voor mijn spelers. Wat Cercle Brugge betreft: ronduit indrukwekkend wat ze elke week laten zien op fysiek vlak. Op vlak van sprintmeters en high intensity runs behoren ze tot de top van België", blikte Priske vooruit op de tegenstander.