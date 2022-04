Michaël Lallemand: "We hebben ons lot in eigen handen"

Op woensdagavond vernederde RFC Luik de mannen van La Louvière Centre , de rode lantaarn van Eerste Amateur. De Luikenaars wonnen met 10-0 en staan momenteel op de vierde plaats in het klassement.

Michaël Lallemand maakte woensdagavond zijn eerste hattrick in bijna tien jaar tijd. "We moesten reageren na de nederlaag tegen Francs Borains en dat hebben we heel goed gedaan. We wisten dat we vanaf het begin druk moesten uitoefenen zodat ze geen vertrouwen kregen. De rode kaart van de tegenpartij hielp ook mee, dan konden we even tot rust komen", aldus de spits van RFC Luik.

RFC Luik laadde zijn batterijen weer op met deze uitbundige overwinning. "We kregen vertrouwen, we creëerden automatismen en we genoten van het veld", onderstreepte de oud-speler van Eupen en Deinze. Zondag neemt nummer 4 het op tegen Mandel United. "Het vertrouwen is er, dat is zeker, maar we zullen snel moeten herstellen en de knop om moeten draaien. We moeten thuis opnieuw de drie punten pakken. We wonnen woensdag met 10-0, maar we mogen niet met overmoed aankomen. We moeten nu zo doorgaan. We hebben ons lot in eigen handen. Als we zo spelen, zie ik niet in waarom we aan het einde van het seizoen niet in de top 4 zouden staan", besluit Michaël Lallemand.