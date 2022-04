777 Partners heeft grootse plannen met Standard: "Zelfvoorzienend worden en elk jaar Europees voetbal spelen"

777 Partners is de nieuwe eigenaar van Standard. De Amerikaanse investeringsgroep ziet het groot met de Rouches, al moet er eerst orde op zaken gesteld worden. Dat vertellen John Wander en Juan Arciniegas aan Het Belang van Limburg.

Een van de grote zorgen bij overname is doorgaans dat de ziel van de club zal verdwijnen. Wat dat betreft stelt 777 Partners de fans van Standard gerust. "De reden waarom we voor Standard kozen is net zijn historie en zijn kleuren. Het is niet onze bedoeling om dat te veranderen. Wij beseffen dat het belangrijk is om lokale mensen in je organisatie te houden. Mensen die Standard begrijpen zijn cruciaal. Maar een mix is geen slecht idee, want externe ideeën kunnen juist heel waardevol zijn."

De Amerikaanse investeerders hebben hoe dan ook heel wat werk op de plank liggen in Luik. "We zetten hoog in met Standard. Ons doel is elk jaar Europees voetbal te spelen, op een dag zelfs in de Champions League. Wij zullen veel investeren, maar op termijn moet Standard zelfvoorzienend worden."

"Ook de jeugdopleiding is een belangrijke troef", klinkt het bij Wander. "De bedoeling is om die verder uit te bouwen tot een van de beste opleidingen ter wereld."