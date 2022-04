Bayern vindt akkoord met Ajax over Gravenberch, en slaat meteen dubbelslag met tweede Ajacied

Bayern en Ajax zijn eruit geraakt over de transfer van middenvelder Ryan Gravenberch, die voor 28 miljoen euro de overstap maakt naar de Duitse topclub. De Rekordmeister slaat daarbij meteen een dubbelslag en haalt rechtsback Noussair Mazraoui transfervrij naar de Allianz Arena.

De zee was eerder nog te diep, maar volgens Bild zouden de Duitse en Nederlandse recordkampioen nu toch een akkoord hebben gevonden over de transfer van Gravenberch. Bayern wou 25 miljoen euro geven, Ajax wou 35 miljoen ontvangen. Nu hebben de twee elkaar gevonden in een transfer van 28 miljoen euro. De jonge middenvelder gaat in München 9 miljoen euro per jaar verdienen. De lengte van zijn contract is momenteel nog niet duidelijk.

Bayern bleef echter niet stilzitten en haalt met rechtsback Mazraoui meteen een tweede Ajacied transfervrij in huis, wiens contract bij Ajax deze zomer afloopt. Hiervan wouden AC Milan, Borussia Dortmund en FC Barcelona maar al te graag profiteren, maar de verdediger kiest nu voor de overstap naar de Duitse recordkampioen. Daar zal hij 8 miljoen euro per jaar verdienen.