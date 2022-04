Ex-teammanager Van Handenhoven vertelt anekdote uit 2016: "We onderhandelden met Roberto Martinez"

Het is geen geheim op Neerpede dat Gunter Van Handenhoven door Herman Van Holsbeeck gezien werd als zijn opvolger. De huidige T2 van KV Kortrijk - dit weekend de tegenstander van Anderlecht - blikt terug op die periode in Het Nieuwsblad.

Van Handenhoven werd in 2012 teammanager van Anderlecht nadat hij er eerst jeugdcoach was. Daarna was het plan dat hij nog belangrijker zou worden. "Herman Van Holsbeeck vroeg me om mee te zoeken naar een opvolger voor Besnik Hasi. Mijn mening werd gerespecteerd. Ik sprak niet over de centen, maar keek naar het menselijke aspect. We spraken met Claude Puel, Rémi Garde, Paul Le Guen, René Weiler en… Roberto Martinez", vertelt hij.

"De ideale coach op dat moment voor Anderlecht was Martinez en ik ben zijn advocaat nog gaan opzoeken op de luchthaven, maar door een financieel geschil met Everton kon hij nog niet meteen bij een nieuwe club aan de slag en moesten we ons geweer van schouder veranderen. Mijn gevoel zei Weiler, en Herman had dezelfde mening."