Castro-Montes tevreden met zijn seizoen: "Mijn statistieken zijn niet slecht en ik leerde een andere positie kennen"

Alessio Castro-Montes is dit seizoen van flank veranderd door de doorbraak van Matisse Samoise. Dat deed hij helemaal niet slecht en hij is dan ook tevreden over zijn seizoen.

Uiteraard zou het zuur zijn om na de geweldige reeks nu de top vier te missen, maar hij kan eigenlijk niet klagen. "Ik ben in het algemeen wel tevreden over mijn seizoen. Het was niet altijd even makkelijk. Zeker toen ik naast de basiself viel", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dan was er ook wat twijfel over mijn toekomst. Maar ik ben nu wel tevreden en heb nog progressie gemaakt. Mijn statistieken zijn ook niet slecht en ik leerde spelen op een andere positie. Ik kan positief terugkijken.”

Hij verhuisde immers van rechts naar links. “Als rechtsvoetige op links spelen, dat biedt nieuwe mogelijkheden. Het heeft voor- en nadelen, maar ik probeer gewoon optimaal mijn kwaliteiten te benutten. Tegen Seraing had ik die mooie assist op Tarik en tegen Cercle gaf ik een mooie pass tussen de linies. Dat is leuk voor mijn statistieken. Die doorsteekballetjes, daar trainen we veel op.”