Franky Van der Elst duidelijk over titeldebat: "Dat is nu een must voor Club Brugge"

De titelstrijd is nog niet gestreden, zoveel is duidelijk. De play-offs zouden wel eens héél erg pittig kunnen worden. Dat beseffen ook de analisten.

Franky Van der Elst heeft in De Zondag alvast een duidelijke mening over de hele zaak: "Club kan het nog rechtzetten op Union, maar dan zal het zijn zegereeks moeten voortzetten."

Tot het einde meestrijden

"Ik ben benieuwd hoe Union gaat reageren op de play-offs, met alleen maar topwedstrijden. Ik denk dat Union tot op het einde gaat meespelen."

"Ze bewezen al dat ze taai zijn, doen geen gekke dingen en houden er hun kopje bij. Club zal in de play-offs moeten tonen dat ze beter zijn dan de rest om het te halen, dat was vorig jaar niet nodig. Nu is het een must om nog kampioen te worden."