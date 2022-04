Anderlecht viert alsof het net titel pakte, Kompany kan ermee leven: "Atypisch, maar het is al moeilijk genoeg geweest de laatste jaren"

Goed of slecht spelen, het maakte Vincent Kompany voor één keer niet uit. De drie punten en de Champions' Play-offs waren het enige wat telden. De ontlading achteraf sprak boekdelen: "De jongens hebben het ook verdiend!"

Kompany moest een hele match schreeuwen en dat was ook op zijn stem geslagen. "Ik had dit scenario ergens wel verwacht. De eerste 20 minuten verlopen niet zoals we wilden. We waren niet scherp genoeg en dan hebben we toch nog het verschil kunnen maken. Kortrijk komt dan toch nog terug in de wedstrijd, maar we zijn stabiel gebleven. Ja, de weerbaarheid, daar ben ik het meest tevreden over. Zeker op momenten dat het om de knikkers gaat."

Zijn spelers hebben er inderdaad voor geknokt. Jongens als Kouamé en Cullen liepen achter elke bal die in hun nabijheid kwam. "We komen een paar keer goed weg in de eerste helft, maar niemand is onrustig geworden. We zijn moeten groeien. Er waren op het einde nog twee scenario's mogelijk: of wij gingen scoren op de counter of zij gingen uit een hobbelige fase scoren. Maar we hebben die laatste tien minuten heel goed uitgespeeld."

En dan kwam dat laatste fluitsignaal. De spelers vierden alsof ze net een titel gewonnen hadden. "Ik weet dat het atypisch is voor Anderlecht om dit zo te vieren, maar ik sta er volledig achter. Ik wil dat de jongens en de fans vandaag genieten. Het is al moeilijk genoeg geweest de laatste jaren. Ze hebben het ook verdiend. Vandaag gaan we vieren, vanaf morgen staat alles in het teken van Gent."