De broertjes Hazard kunnen zomaar herenigd worden volgende zomer

Real Madrid speelt dinsdag in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, maar dit zal zonder Eden Hazard zijn. Hij is nog herstellend van een operatie en tegelijkertijd moet hij zelf fit niet rekenen op veel speelminuten. Een mogelijke transfer naar Duitsland ligt in het verschiet.

Volgens Cadena SER zijn er momenteel drie clubs in de running voor Hazard. AC Milan en Arsenal zijn opties, maar momenteel zou het verrassend genoeg Borussia Dortmund zijn dat over de beste papieren zou beschikken. In Duitsland kan Hazard immers ploegmaat worden van zijn broer Thorgan en dat ziet hij wellicht wel zitten. Bovendien onderhouden de twee clubs ook uitstekende banden. Dortmund huurde de voorbije seizoenen al Achraf Hakimi en Reinier van Real.