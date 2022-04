Talentvolle KVM-middenvelder maakt debuut op hoogste niveau: ""Gewoon amuseren", zei de coach"

Bas van den Eynden maakte gisteren zijn debuut op het hoogste niveau voor KV Mechelen. De 20-jarige middenvelder mocht gisteren een tiental minuten voor affluiten invallen tegen Club Brugge.

"Het is heel speciaal voor mij om vandaag mijn debuut te mogen maken, zeker in zo'n vol stadion. Bij een 2-0 achterstand is het niet gemakkelijk om in te vallen, maar ik ben tevreden. Het niveau is veel hoger vergeleken met mijn vorige wedstrijd met het eerste elftal."

"Ik voelde het een beetje aankomen dat ik mocht invallen, mijn vorm verbetert sinds de winterstop enorm. De coach zei me "amuseer je gewoon". We hebben de ambitie om Europees te spelen dus het is afwachten of de coach beslist me vaker te laten spelen."