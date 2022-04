'Deze Europese topclub wil Manchester United en Arsenal aftroeven en ziet in Tielemans dé pion voor de heropbouw'

Manchester United en Arsenal FC azen op Youri Tielemans, maar ook Juventus FC springt in de dans. En de Italiaanse topclub heeft een streepje voor.

Youri Tielemans twijfelt namelijk om voor Manchester United of Arsenal FC te kiezen. Het is qua naam dan wel een stap hogerop in vergelijking met Leicester City, maar de prestaties van The Red Devils en The Gunners waren de voorbije seizoenen niet om naar huis te schrijven.

TuttoSport weet dat Juventus FC in Youri Tielemans dé toekomstige draaischijf ziet. De Oude Dame domineerde het Italiaanse voetbal het voorbije decennium, maar bouwt momenteel aan een nieuwe ploeg.