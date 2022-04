Louis Van Gaal op de avant-première van zijn film LOUIS: "Ik ben in totaal 25 keer bestraald"

Louis Van Gaal maakte twee weken geleden bekend dat hij kampt met een ernstige vorm van prostaatkanker. Gisteren zei hij aan het Nederlandse ANP, bij de première van zijn eigen film, dat het beter gaat.

Twee weken geleden maakte Louis Van Gaal, bondscoach van Nederland, bekend dat hij lijdt aan prostaatkanker. "Ik ben in totaal 25 keer bestraald en daarna moest ik zes maanden wachten om te zien of die behandelingen hun werking hebben gehad. Dat was in februari. Toen is mijn prostaat gepeild en het was goed", vertelde Van Gaal op de rode loper van theater Tuschinski in Amsterdam.

Van Gaal is postief over zijn ziekte: "Ik heb zoveel reacties gehad en heb iedereen geprobeerd te beantwoorden. Het was fantastisch, soms kreeg ik tranen in mijn ogen. En ik haal er ook ongelooflijk veel energie uit. Het is zaak om alles op te trainen. Dat duurt een tijdje, maar dat gaat goed. Bovendien gaat het erom hoe je je in je brein voelt. Ik ben een positivo."

In november gaat Van Gaal, nog een laatste keer, met het Nederlands elftal op het WK in Qatar.