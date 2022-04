Casemiro reageert gepikeerd op uitfluiten Bale: "Fluit je een speler uit, dan fluit je ons allemaal uit"

Vanavond verdedigt Real Madrid in eigen huis een comfortabele voorsprong tegen Chelsea (3-1) in de Champions League. Naar aanleiding daarvan hekelde Casemiro de fans die Bale voorbije zaterdag in de competitie uitfloten. "We staan allemaal aan dezelfde kant. We moeten hem juist steunen."

Voorbije zaterdag won Real Madrid thuis met 2-0 van Getafe, Gareth Bale mocht een kwartier voor tijd invallen. De Welshman, die door blessureleed dit seizoen nog maar 5 wedstrijden speelde in La Liga, werd echter getrakteerd op een fluitconcert van de thuissupporters. Een nieuwe episode in de verzuurde relatie tussen Los Blancos en de aanvaller. Dit schoot bij Casemiro in het verkeerde keelgat. "Ik vind die fluitconcerten erg vervelend. We hebben het over een speler die geschiedenis heeft geschreven bij deze club (Bale scoorde in twee Champions-League finales voor Real, red). Als je hem uitfluit, fluit je de hele historie van Real Madrid uit. Ik vond het niet leuk en roep de fans op ons juist te steunen." Niet alleen van de supporters, maar ook van Marca kreeg Bale eerder al de volle laag. De Spaanse krant noemt hem een parasiet. "De Bale-parasiet kwam uit het koude en regenachtige Brittannië. Hij vestigde zich in Spanje, bij Real, waar hij eerst ijver en liefde voor de gastheer toonde, maar zijn aard hem er daarna toe bracht om bloed te zuigen zonder daar iets voor terug te geven. Naast bloed zoog en zuigt hij euro’s uit de club." Komt het ooit nog goed voor Gareth Bale bij Real Madrid? Wij betwijfelen het ten zeerste.





