Vooruitblikken op de bekerfinale met ex-Buffalo Stijn De Smet: "Julien De Sart zou met zijn loopvermogen en afstandsschot wel eens de beslissende man kunnen zijn"

We kunnen beginnen aftellen naar de bekerfinale van komende maandag... Dat doen we met analisten en ex-spelers van beide ploegen. Vandaag laten we voormalig Gent-speler Stijn De Smet aan het woord. "De ploeg die het zakelijkst is, zal het over de streep trekken."

Stijn De Smet speelde van 2009 tot 2013 bij Gent. Hier is hij in actie tegen andere ex-club Cercle Brugge in de (voor Gent gewonnen) bekerfinale van 2010.

Dag Stijn, volgt u het Belgisch voetbal nog?

Niet zo heel intensief, maar ik volg het wel nog. Mijn zoontje speelt bij Cercle Brugge, aangezien we vlakbij het Jan Breydelstadion wonen. Ik ben al een paar keer gaan kijken.

En AA Gent specifiek?

De clubs waar ik zelf bij heb gespeeld, probeer ik regelmatig te volgen. Gent, Cercle en Kortrijk zijn de ploegen waar ik het langst bij heb gespeeld. Zij zullen dus altijd speciaal blijven voor mij. Ik ken Hein Vanhaezebrouck persoonlijk ook goed, dus wanneer Gent speelt, zal ik altijd proberen te kijken op televisie.

Gaat u soms ook in het stadion kijken?

Niet echt. Sinds ik gestopt ben als voetballer, ben ik slechts één keer in het stadion geweest.

Wat is het mooiste moment uit uw periode bij Gent?



Uiteraard de gewonnen bekerfinale tegen Cercle Brugge in 2010 (3-0, red), maar ook de Europese campagne het seizoen erop. Ik scoorde toen tegen Lille in de Europa League.



Vindt u het Gent van nu beter dan de ploeg waar u zelf deel van uitmaakte?

Eigenlijk wel, in het jaar dat we de beker wonnen en vice-kampioen werden (2010, red.) hadden we ook een goede ploeg, maar nu zit er toch meer kwaliteit in het elftal.

Een van die spitsen van toen, Yassine El Ghanassy, is een vergelijkbaar type met Tissoudali.

Dat klopt, al is Tissoudali een concretere en efficiëntere speler. Yassine had uiteraard ook heel veel kwaliteiten. Voorin maakten we vaak het verschil, omdat El Ghanassy, Coulibaly en Leye heel complementair waren. Dat is momenteel ook zo, met Tissoudali en Depoitre die elkaar goed aanvullen.

Ik schat het Gentse spitsenduo iets hoger in dan dat van Anderlecht. Depoitre is een onderschatte speler."

Over spitsenduos gesproken: zowel Anderlecht, met Zirkzee en Kouamé, als Gent met Tissoudali en Depoitre, hebben momenteel veel kwaliteit vooraan. Welke van deze twee duo's schat u het hoogst in?



Om eerlijk te zijn toch het Gentse duo. Ik vind Depoitre een onderschatte speler. Vooral tijdens de bekerwedstrijd op Club Brugge (0-3, red.) maakte hij een heel goede indruk op mij. Voor Toussoudali is hij van levensbelang door zijn balvastheid, waardoor Tissoudali er kan rondzwerven, in de ruimte kan lopen en acties kan maken.



Depoitre is inderdaad een van de beste targetspitsen van België. Het is ongelooflijk hoe weinig balverlies hij leidt.

Dat klopt, Depoitre kent zijn eigen kwaliteiten ook erg goed en probeert er zoveel mogelijk naar te spelen.



Wie wint de beker?



Het zijn twee ploegen die goed voetbal brengen. Mijn buikgevoel zegt dat Gent misschien iets meer ervaring heeft. Dat zou wel eens het verschil zou kunnen maken, aangezien Anderlecht een erg jonge groep heeft. Gent is ook goed in vorm en heeft recent nog een heel sterke reeks neergezet. De Buffalo's zullen volgens mij een volwassener spelen in dat soort wedstrijden, waar er enorm veel op het spel staat en het zou kunnen dat de jonkies van Anderlecht daar minder goed mee om kunnen.



Het zijn op dit moment wel erg vergelijkbare ploegen.



Dat klopt, elk op zijn eigen manier. Tijdens hun wedstrijden is er altijd iets te zien. Zowel Vanhaezebrouck als Kompany proberen aanvallend voetbal te spelen met een eigen systeem.

De ploeg die het zakelijkst is, zal het over de streep trekken."

Zal het ook niet afhangen van efficiëntie, of het gebrek eraan, zondag? Beide ploegen hebben veel kansen nodig om een doelpunt te scoren.



Ja inderdaad, de ploeg die het zakelijkst en efficiëntst is, gaat volgens mij de beker pakken. Ik heb een kleine voorkeur voor Gent, door mijn verleden en goede herinneringen aan die club.

Wie zal de bekerfinale beslissen?



Misschien een speciaal antwoord, maar ik denk Julien De Sart. Ik heb altijd een zwak gehad voor De Sart, die ik ook nog in Kortrijk heb zien spelen. Ik vind hem altijd bij de betere op het veld. Met zijn uitstekend afstandsschot en loopvermogen, zou hij de finale kunnen beslissen.