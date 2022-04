Entourage Zirkzee geeft Anderlecht hoop: "Mooi pakket voor zijn verdere ontwikkeling"

Een goeie Champions' Play-offs met bijbehorend Europees ticket en Anderlecht mag hoop koesteren om Joshua Zirkzee te behouden. Zijn entourage ziet de club als een goeie kans om zijn progressie verder te zetten.

Bij Anderlecht is Zirkzee immers zeker van zijn plaats en minuten. “Joshua voelt zich thuis bij Anderlecht. Hij speelt er als prof voor het eerst wekelijks en werkt aan zijn statistieken. Ook met de coach klikte het vanaf de eerste dag", klinkt het in HLN. "Deze uitleenbeurt is duidelijk de best mogelijke stap geweest voor Joshua. Bij Anderlecht zou hij dus ook volgend seizoen zeker kunnen zijn van zijn plek én wellicht Europees spelen. Een mooi pakket voor zijn verdere ontwikkeling.”

Uiteraard is dat niet enkel aan Zirkzee en zijn managers. Ook Bayern München heeft nog iets te vertellen in het verhaal. Zirkzee zijn contract daar loopt eind volgend seizoen af en waarschijnlijk willen ze hem te gelde maken. Ze zouden tussen de vijf en tien miljoen willen vangen en dat is voor Anderlecht op dit moment niet echt een optie.