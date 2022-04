Naar extra hulp voor refs tijdens Champions' play-off? 'Extra camera om vaker 3D-buitenspellijn te kunnen trekken'

Als het van het Referee Department afhangt, komt er in alle wedstrijden van de Champions' play-off een extra camera. Tot dusver zijn er drie camera's aanwezig om beelden te maken voor de VAR.

Met een vierde camera wordt de kans veel groter dat er bij eender welke fase een 3D-buitenspellijn getrokken kan worden. Of die vierde camera er effectief (nu) al komt, is koffiedik kijken. Het Nieuwsblad weet dat het Referee Department zit hierover weldra samen met de Pro League en rechtenhouder Eleven.

Jan Mosselmans van Eleven geeft duiding in HNB: "Er is geen bindende overenkomst tussen Eleven en de VAR. Dat kost natuurlijk geld voor de Pro League en/of voetbalbond. In het buitenland worden de camera's die nodig zijn voor de VAR niet door de rechtenhouder betaald, maar door de inrichter van de competitie."

"Dat lijkt me logischer, want nu hebben we een vrijblijvende samenwerking en geven wij de voorkeur aan de beste productiebeelden, die niet per se de beste beelden voor de VAR zijn."