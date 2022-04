Noord-Ierse bondscoach in opspraak na stereotiepe opmerking richting vrouwenvoetbal

Het jaar is 2022 maar de stereotypen en stigmatisering van de vrouwen zijn de wereld nog lang niet uit.

Zelfs niet bij de mensen die dagelijks werken met vrouwen. Want Kenny Shiels, Noord-Iers bondscoach van de vrouwen is in het oog van de storm gekomen naar aanleiding van een uitspraak die hij dinsdagavond deed op een persconferentie.

Het vrouwenteam van Noord-Ierland verloor dinsdag met 0-5 van Engeland na doelpunten in minuut 26, 52, 60, 70 en 79. Volgens Shiels valt daar een patroon in te bespeuren. "Wanneer vrouwen een doelpunt tegen krijgen, zal er sneller een volgend vallen want vrouwen en meisjes zijn emotioneler en zullen er mentaal meer problemen mee hebben", klinkt het.

Arsenal-legende Ian Wright was er snel bij om een foto van zichzelf te delen al wenend op het voetbalveld. En ook veel anderen reageerden op de uitspraken van Shiels.

"When a team concedes a goal they concede a second one in a very short period of time... because girls and women are more emotional than men."



How the football world reacted to Kenny Shiels' comments... pic.twitter.com/7nb65dQ1F9 — Squawka News (@SquawkaNews) April 13, 2022

Ondertussen is er zelfs al een officieel statement met excuses uitgestuurd.

"Ik wil me excuseren voor mijn reactie na de wedstrijd van gisteren en voor de ophef die het veroorzaakt heeft. Gisterenavond was een speciale gelegenheid voor het vrouwenvoetbal in Noord-Ierland. Ik ben fier dat ik een team kan coachen dat een rolmodel is voor zovelen in het land. Ik ben een voortrekker van het vrouwenvoetbal en wil me blijven engageren om kansen te creëren voor vrouwen en meisjes om het beste van zichzelf te kunnen geven.