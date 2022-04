Analist kijkt in de richting van Club Brugge: "De teleurstelling van de competitie"

Club Brugge heeft een fikse remonte gemaakt in de Jupiler Pro League vlak voor de play-offs van start gaan, maar analist Philippe Albert kan zich niet vinden in één Brugse pion.

Bij Club Brugge draaide het de voorbije weken op en top en met een fikse zegereeks staat het heel dicht bij de leidersplaats in de Champions’ Play-Offs.

Analist Philippe Albert is echter enorm teleurgesteld in Noa Lang van Club Brugge. “Hij is voor mij de teleurstelling van de reguliere competitie. Ik verwachtte veel van hem, want vorig seizoen genoot ik ervan hem te zien evolueren”, zegt Albert in La Capitale.

Andere factoren dan talent bepalen waar de Nederlander op dit moment staat, aldus Albert. “Maar zijn gedrag en nonchalance staan me niet aan. Qua puur talent is hij wellicht beter dan De Ketelaere, maar de mentaliteit maakt het verschil tussen de twee.”