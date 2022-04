Ondanks waardestijging van CDK gaat de marktwaarde van Club Brugge achteruit

Charles De Ketelaere is volgens de nieuwe waardebepalingen van Transfermarkt de duurste speler van Club Brugge.

CDK is volgens Transfermarkt op dit moment 30 miljoen euro waard. Ook Skov Olsen met 10 miljoen euro en Buchanan met 9,5 miljoen euro werden duurder.

Maar heel wat andere spelers verloren een deel van hun waarde. Zo gingen Lang (van 25 naar 22 miljoen), Mignolet (van 6,5 naar 3 miljoen), Vormer (van 2,5 naar 1,8 miljoen) en Hendry (van 6 naar 5 miljoen) minder waard zijn.

Als je de volledige marktwaarde van Club Brugge bekijkt, dan daalt de ploeg op zich in waarde. In de vorige berekening was blauwzwart 160,55 miljoen euro waard. Nu is dat gezakt tot 156,85 miljoen.