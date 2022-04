Zulte Waregem licht optie in contract van Abdoulaye Sissako en wil nog meer

Abdoulaye Sissako speelt al sinds 2019 bij Zulte Waregem. Essevee lichtte nu ook de optie in het contract.

Abdoulaye Sissako is sinds 2019 speler van Zulte Waregem. Hij kwam toen over van Chateauroux. Hij had een contract tot 30 juni 2022, met een optie voor een extra jaar.

Die optie is nu gelicht door Essevee, maar de West-Vlamingen willen Sissako indien mogelijk nog langer aan zich binden.

Op sociale media maakt Essevee duidelijk dat ze willen doorgaan. “Essevee licht de optie waardoor Sissako al zeker tot het eind van volgend seizoen de kleuren van Zulte Waregem verdedigt. Beide partijen zit ook rond de tafel voor een verlenging van dit contract”, klinkt het.