Boezemvriend Rodyse Munienge vertelt over de jonge Kompany: "We konden niet naar huis voor hij gewonnen had"

Een aanrader: FIFA+ heeft een driedelige reportage gemaakt over de jeugdopleiding van Anderlecht. Daarin wordt Vincent Kompany opgevoerd als de eerste die de stap maakte naar een topclub en terugkeerde als trainer. Jeugdvriend Rodyse Munienge vertelt erin over zijn karakter.

Munienge is samen met Floribert Ngalula een jeugdvriend van Kompany. De twee werken nu ook voor Anderlecht. Ngalula als assistent, Munienge als klankbord en persoonlijk assistent van Kompany. Ze groeiden samen op in dezelfde wijk, speelden allemaal bij Anderlecht en samen op de pleintjes. "Hij wou altijd de leider zijn hé. Als hij aan het verliezen was, was de match nooit gedaan", lacht Munienge in de reportage.

"Hij veranderde de regels, stilletjes, zonder dat hij dacht dat we het merkten. Op het einde, als we het beu waren, zeiden we 'ok, je hebt gewonnen'. En dan was hij content en konden we naar huis."

Maar Kompany was wel de man die vele jongeren inspireerde om voor hun doelen te gaan. "We hadden een rolmodel nodig als we jong waren en hij was dat. Hij gaf het voorbeeld door wat hij gedaan heeft.

De drie afleveringen kan u hier zien...