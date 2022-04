KV Oostende geeft belofte zijn eerste profcontract

KV Oostende zet in op jong talent. Niet alleen ze aantrekken, maar ook hun eigen talenten laten doorstromen. Zo heeft Siebe Wylin zijn eerste profcontract getekend.

Siebe Wylin begon zijn voetballcarrière in de jeugd van Roeselare. In 2010 maakte hij de overstap naar de jeugd van Club Brugge om in de zomer van 2019 bij de jeugd van KV Oostende terecht te komen.

De "Kustboys" bieden hem nu zijn eerste profcontract aan dat zal lopen tot medio 2025. De rechtsback die in het verleden ook uitkwam voor de Belgische U16 en U17 krijgt zo de kans om zich verder te ontwikkelen bij KV Oostende.